В январе 2024 года на вокзалах Горьковской железной дороги было совершено почти 750 звонков через видеотерминалы

09:51

В январе 2024 года с использованием информационно-справочных систем (видеотерминалов) на вокзалах Горьковской железной дороги было совершено 749 звонков.

Сейчас видеотерминалы круглосуточно работают на 25 вокзалах Горьковской магистрали. Чаще всего информационно-справочными системами пользовались на вокзалах Нижний Новгород, Ижевск, Владимир и Казань.

За время работы устройств пассажиры больше всего уточняли у операторов расписание поездов, наличие и стоимость билетов, построение маршрута с пересадками, а также путь отправления или прибытия нужного поезда.

Благодаря функции «Видеосправка» каждый пассажир может круглосуточно связаться с оператором контактного центра в режиме видеосвязи. Специалисты центра готовы ответить на любой интересующий вопрос на русском и английском языках.

Кроме того, с помощью видеоматериалов пассажиры могут в интерактивном режиме получить общую информацию о вокзальном комплексе, ознакомиться с каталогом услуг и навигацией по вокзалу, его доступностью для маломобильных граждан, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.