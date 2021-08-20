Круговой туристический маршрут в Карелию будет курсировать в сентябре

Для пассажиров, желающих осенью отправиться в путешествие в Республику Карелия, холдинг «ЖД» продлевает на сентябрь круговой туристический маршрут № 936 Москва – Сортавала – горный парк «Рускеала» – Москва.

Для удобства пассажиров на данном маршруте будет курсировать беспересадочный вагон класса «Люкс».

Поезд будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы по пятницам в 16:50 и прибывать обратно по воскресеньям в 10:16.

В беспересадочном вагоне класса «Люкс» – 4 комфортабельных купе. В каждом купе – 2 спальных места, кресло, откидной столик, индивидуальные биотуалет и душ. В каждом купе есть все необходимое: фен, халат, полотенца, тапочки, косметический набор для мужчин и женщин.

В стоимость билета включены гарантированные услуги: питание (2 завтрака), пешеходная экскурсия с гидом по городу Сортавала, входной билет в горный парк «Рускеала», увлекательная экскурсия, позволяющая прикоснуться к истории создания места добычи мрамора «Подземная Рускеала», а также прогулка по парку в конном экипаже под управлением извозчика в стилизованной форме начала прошлого столетия.

Приобрести билеты на круговой туристический маршрут можно во всех железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва-Октябрьская – Москва Октябрьская-Туристическая.