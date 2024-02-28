Свердловская железная дорога назначила туристический поезд на праздник весны в «Оленьи ручьи»

14:17

Свердловская железная дорога назначила 2 марта дополнительную пару пригородных поездов «Орлан» из Екатеринбурга до природного парка «Оленьи ручьи» (о. п. Бажуково) . В этот день там пройдет праздничная игровая программа «Здравствуй, Весна-Красна!». Начало – в 11:00. На самом популярном маршруте «По долине реки Серги» туристов ждут активные игры и загадки, они узнают много интересного о жизни парка и его обитателей.

Расписание поезда составлено так, чтобы днем туристы смогли принять участие в развлекательных мероприятиях, отыскать «Волшебный ключ весны» и насладиться общением с природой, а вечером вернуться домой. Рейс № 7011 сообщением Екатеринбург – Михайловский Завод отправится из уральской столицы в 08:12 по местному времени, прибудет на о. п. Бажуково в 10:48. Обратно поезд № 7012 отправится с о. п. Бажуково в 17:26 и прибудет в Екатеринбург в 20:10.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Бажуково по полному тарифу составляет 340 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Билеты оформляются с указанием мест. Приобрести их можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.