Избирательные участки для голосования на выборах Президента Российской Федерации будут работать на 42 железнодорожных вокзалах

13:18

С 15 по 17 марта на выборах Президента Российской Федерации граждане Российской Федерации смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных на 42 железнодорожных вокзалах ОАО «РЖД» в 28 субъектах Российской Федерации.

Участки для голосования на вокзалах будут организованы в помещениях залов ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций. Избирательным комиссиям будет предоставлено необходимое для работы оборудование, обеспечена телефонная связь и система видеонаблюдения.

Для удобства избирателей на вокзалах предусмотрена навигация и указатели к избирательному участку.

Для голосования необходим только паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность. Также надо заранее подать заявление о желании проголосовать не по месту жительства, а по месту нахождения (c 29 января по 11 марта 2024 года – через портал Госуслуг, либо в территориальной избирательной комиссии (ТИК) или МФЦ или c 6 по 11 марта 2024 года – в участковой избирательной комиссии (УИК)).

Время работы избирательных участков – с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Дополнительную информацию о голосовании на выборах Президента Российской Федерации можно уточнить в Информационно-справочном центре Центральной избирательной комиссии РФ по телефону 8 (800) 200-00-20 или +7 (495) 606-98-88 (звонок бесплатный).