Избирательные участки для голосования на выборах Президента Российской Федерации будут работать на 42 железнодорожных вокзалах

2024-02-28 13:18
Избирательные участки для голосования на выборах Президента Российской Федерации будут работать на 42 железнодорожных вокзалах
С 15 по 17 марта на выборах Президента Российской Федерации граждане Российской Федерации смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных на 42 железнодорожных вокзалах ОАО «РЖД» в 28 субъектах Российской Федерации.

Участки для голосования на вокзалах будут организованы в помещениях залов ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций. Избирательным комиссиям будет предоставлено необходимое для работы оборудование, обеспечена телефонная связь и система видеонаблюдения.

Для удобства избирателей на вокзалах предусмотрена навигация и указатели к избирательному участку.

Для голосования необходим только паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность. Также надо заранее подать заявление о желании проголосовать не по месту жительства, а по месту нахождения (c 29 января по 11 марта 2024 года – через портал Госуслуг, либо в территориальной избирательной комиссии (ТИК) или МФЦ или c 6 по 11 марта 2024 года – в участковой избирательной комиссии (УИК)).

Время работы избирательных участков – с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Дополнительную информацию о голосовании на выборах Президента Российской Федерации можно уточнить в Информационно-справочном центре Центральной избирательной комиссии РФ по телефону 8 (800) 200-00-20 или +7 (495) 606-98-88 (звонок бесплатный).

Субъект РФ

Вокзалы

Астраханская область

Астрахань-1

Волгоградская область

Волгоград-1

Забайкальский край

Чита-2

Иркутская область

Иркутск-Пассажирский

Касьяновка (г. Черемхово)

Видим (Нижнеилимский район, п. Видим)

Кировская область

Киров

Краснодарский край

Сочи

Красноярский край

Красноярск

Курская область

Курск

Ленинградская область

Веймарн (Кингисеппский район, Пустомержское с. п.)

Липецкая область

Липецк

Нижегородская область

Нижний Новгород

Новосибирская область

Новосибирск-Главный

Омская область

Омск

Оренбургская область

Оренбург

Пермский край

Пермь-2

Углеуральская (Губахинский ГО, п. Углеуральский)

Приморский край

Партизанск

Баневурово (Уссурийский ГО, п. Партизан)

Республика Башкортостан

Уфа

Республика Бурятия

Загустай (г. Гусиноозёрск)

Преемная (сельское поселение Танхойское)

Республика Северная Осетия

Владикавказ

Республика Татарстан

Казань

Нурлат

Ростовская область

Ростов-Главный

Белая Калитва

Самарская область

Самара

Свердловская область

Екатеринбург-Пассажирский

Невьянск

Юшала (Тугулымский район, пгт. Юшала)

г. Санкт-Петербург

Московский

Ладожский

Удмуртская республика

Сарапул

Ульяновская область

Димитровград

Хабаровский край

Хабаровск-2

Красная Речка

Мылки (Амурский район)

Хальгасо (Солнечный район)

Челябинская область

Челябинск

Усть-Катав

 

