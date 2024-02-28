Избирательные участки для голосования на выборах Президента Российской Федерации будут работать на 42 железнодорожных вокзалах

С 15 по 17 марта на выборах Президента Российской Федерации граждане Российской Федерации смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных на 42 железнодорожных вокзалах ОАО «РЖД» в 28 субъектах Российской Федерации.
Участки для голосования на вокзалах будут организованы в помещениях залов ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций. Избирательным комиссиям будет предоставлено необходимое для работы оборудование, обеспечена телефонная связь и система видеонаблюдения.
Для удобства избирателей на вокзалах предусмотрена навигация и указатели к избирательному участку.
Для голосования необходим только паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность. Также надо заранее подать заявление о желании проголосовать не по месту жительства, а по месту нахождения (c 29 января по 11 марта 2024 года – через портал Госуслуг, либо в территориальной избирательной комиссии (ТИК) или МФЦ или c 6 по 11 марта 2024 года – в участковой избирательной комиссии (УИК)).
Время работы избирательных участков – с 08:00 до 20:00 по местному времени.
Дополнительную информацию о голосовании на выборах Президента Российской Федерации можно уточнить в Информационно-справочном центре Центральной избирательной комиссии РФ по телефону 8 (800) 200-00-20 или +7 (495) 606-98-88 (звонок бесплатный).
|
Субъект РФ
|
Вокзалы
|
Астраханская область
|
Астрахань-1
|
Волгоградская область
|
Волгоград-1
|
Забайкальский край
|
Чита-2
|
Иркутская область
|
Иркутск-Пассажирский
Касьяновка (г. Черемхово)
Видим (Нижнеилимский район, п. Видим)
|
Кировская область
|
Киров
|
Краснодарский край
|
Сочи
|
Красноярский край
|
Красноярск
|
Курская область
|
Курск
|
Ленинградская область
|
Веймарн (Кингисеппский район, Пустомержское с. п.)
|
Липецкая область
|
Липецк
|
Нижегородская область
|
Нижний Новгород
|
Новосибирская область
|
Новосибирск-Главный
|
Омская область
|
Омск
|
Оренбургская область
|
Оренбург
|
Пермский край
|
Пермь-2
Углеуральская (Губахинский ГО, п. Углеуральский)
|
Приморский край
|
Партизанск
Баневурово (Уссурийский ГО, п. Партизан)
|
Республика Башкортостан
|
Уфа
|
Республика Бурятия
|
Загустай (г. Гусиноозёрск)
Преемная (сельское поселение Танхойское)
|
Республика Северная Осетия
|
Владикавказ
|
Республика Татарстан
|
Казань
Нурлат
|
Ростовская область
|
Ростов-Главный
Белая Калитва
|
Самарская область
|
Самара
|
Свердловская область
|
Екатеринбург-Пассажирский
Невьянск
Юшала (Тугулымский район, пгт. Юшала)
|
г. Санкт-Петербург
|
Московский
Ладожский
|
Удмуртская республика
|
Сарапул
|
Ульяновская область
|
Димитровград
|
Хабаровский край
|
Хабаровск-2
Красная Речка
Мылки (Амурский район)
Хальгасо (Солнечный район)
|
Челябинская область
|
Челябинск
Усть-Катав