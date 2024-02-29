Порядка 11 тыс. пассажиров перевез пригородный поезд «Легенда Урала» за прошедший зимний сезон

14:53

В период с 16 декабря 2023 года по 25 февраля 2024 года горнолыжный экспресс «Легенда Урала» перевез порядка 11 тыс. пассажиров, что выше показателя аналогичного периода прошлого года практически на четверть.

Экспресс курсировал по выходным и праздничным дням из Уфы до Новоабзаково и в обратном направлении.

Для путешествий Куйбышевская магистраль предоставила комфортабельные электропоезда, оборудованные удобными сиденьями и стеллажами для спортивного инвентаря и оснащенные биотуалетами, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.