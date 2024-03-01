Пригородные поезда Калининградской железной дороги будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня 8 марта

Пригородные поезда Калининградской железной дороги будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня 8 марта

09:49

С 8 по 10 марта 2024 года на пригородных направлениях Калининградской железной дороги вводится расписание выходного и праздничного дня.

В частности, «Ласточки» будут отправляться из Калининграда в Зеленоградск в 06:37, 08:00, 10:13, 11:12, 12:15, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49 и 19:55, из Зеленоградска в Калининград – в 07:45, 09:07, 11:15, 12:12, 13:16, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03, 21:03, из Калининграда в Светлогорск – в 06:23, 07:41, 10:00, 10:40, 11:55, 12:55, 14:00, 14:54, 16:42, 17:40, 18:41, из Светлогорска в Калининград – в 07:39, 08:57, 11:32, 12:47, 14:01, 15:07, 15:45, 16:42, 17:50, 18:54 и 20:10.

На Советском направлении 8 и 9 марта отменяется вечерний пригородный поезд из Калининграда, а 9 и 10 марта – утренний поезд из Советска. Вечерний поезд из Советска отправится 10 марта в 17:54.

Пригородный поезд до Мамоново будет отправляться с Южного вокзала в 10:25, в обратном направлении – в 16:20.

Пригородные поезда до Багратионовска все праздничные дни будут отправляться с Южного вокзала в 08:10, со станции Багратионовск – в 14:14.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.