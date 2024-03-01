Из Тюмени и Екатеринбурга в мае впервые отправится круизный поезд РЖД «Жемчужина Кавказа»

09:15

Жители Екатеринбурга и Тюмени в этом году смогут совершить путешествие по республикам Северного Кавказа на туристическом круизном поезде ОАО «РЖД». Один из флагманских проектов холдинга впервые стартует из Урало-Сибирского региона (СвЖД). Продолжительность поездки – 10 дней, старт – 8 мая.

Поезд № 923/924 «Жемчужина Кавказа» отправится утром 8 мая из Тюмени и в этот же день сделает остановку для посадки туристов в Екатеринбурге. Для путешественников «Жемчужина Кавказа» станет «отелем на колесах». Расписание составлено так, чтобы ночь они проводили в вагоне, а день посвящали экскурсиям. В состав включены вагоны купе и СВ, оборудованные кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками для зарядки гаджетов. Для пассажиров предусмотрен отдельный вагон-душевая, вагон-бар и вагон-ресторан, где, помимо стандартного меню, можно будет заказать национальные блюда республик Северного Кавказа.

Во время круиза путешественники познакомятся с культурными и природными достопримечательностями региона. В пути предусмотрены остановки в Черкесске, Нальчике, Грозном и Дербенте. Можно совершить прогулку по побережью Каспийского моря, подняться на самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус, посмотреть на средневековые скальные крепости, живописные ущелья, озера и долины.

Экскурсии можно приобрести вместе с билетом на сайте ОАО «РЖД» и в железнодорожных кассах, а также во время поездки у проводника в вагоне или спланировать экскурсионную программу самостоятельно.

Подробнее о туристическом поезде «Жемчужина Кавказа» – на официальном сайте компании в разделе «Путешествуй с РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.