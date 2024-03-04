Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дети 10-17 лет вновь смогут путешествовать летом со скидкой 50%

2024-03-04 19:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Холдинг «РЖД» девятый год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Специальный тариф позволит семьям с детьми сэкономить средства на организацию летнего отдыха.

Всего за 8 лет скидкой, предоставляемой ОАО «РЖД», воспользовались свыше 20 млн детей. Только в летний период 2023 года 50% скидкой на поезда дальнего следования воспользовались более 3,3 млн детей от 10 до 17 лет, что на 6,7% превышает аналогичный показатель 2022 года.

Оформить билеты по спецтарифу для поездок в летние школьные каникулы можно будет уже с 5 марта (после 15:00 по московскому времени).

Напомним, что скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования (включая фирменные) и вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (электропоезда дальнего следования) поездов АО «ФПК» при следовании по территории Российской Федерации (от/до станций РФ).

Также уже пятый год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в летние каникулы смогут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

Приобрести проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в билетных кассах. Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

Скидка 50% предоставляется только от стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме (при проезде в двухэтажных купейных вагонах дополнительно взимается стоимость комплекса сервисных услуг). Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

