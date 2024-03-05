Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станции Лианозово МЦД-1 в Москве открылся южный вестибюль

2024-03-05 17:08
На станции Лианозово МЦД-1 в Москве открылся южный вестибюль
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станции Лианозово МЦД-1 в Москве открылся для пассажиров южный вестибюль. Он обеспечит выход на платформы, а также транзитную связь городской территории благодаря примыканию к городскому тоннелю под Лианозовским проездом, а также к перспективному пешеходному тоннелю через Дубнинскую улицу.

В вестибюле размещены турникеты и кассы, в том числе с заниженным окном. Спуски с платформ оборудованы эскалаторами и лифтами.

Всего за время реконструкции на станции построены 2 новые платформы и 2 вестибюля, что позволит заместить наземный пешеходный переход. Платформы перенесены в сторону области на 300 м для формирования единого транспортно-пересадочного узла. Северный вестибюль и платформы были открыты в сентябре 2023 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

