Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Зимой 2023/2024 года перевозки пассажиров поездами дальнего следования на Горьковской железной дороге выросли на 12%

2024-03-05 16:00
Зимой 2023/2024 года перевозки пассажиров поездами дальнего следования на Горьковской железной дороге выросли на 12%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Поездами дальнего следования с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года было отправлено почти 2 млн пассажиров (+12% к аналогичному периоду прошлого года).

Отметим, что в этот период на Горьковской магистрали было назначено более 250 рейсов дополнительных поездов, которые курсировали на наиболее востребованных направлениях с 20 декабря 2023 года по 10 января 2024 года и с 21 по 25 февраля текущего года.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались маршруты следования в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Это связано с повышенным спросом на маршруты внутреннего туризма в период новогодних и февральских праздничных дней, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru