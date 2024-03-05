Зимой 2023/2024 года перевозки пассажиров поездами дальнего следования на Горьковской железной дороге выросли на 12%

16:00

Поездами дальнего следования с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года было отправлено почти 2 млн пассажиров (+12% к аналогичному периоду прошлого года).

Отметим, что в этот период на Горьковской магистрали было назначено более 250 рейсов дополнительных поездов, которые курсировали на наиболее востребованных направлениях с 20 декабря 2023 года по 10 января 2024 года и с 21 по 25 февраля текущего года.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались маршруты следования в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Это связано с повышенным спросом на маршруты внутреннего туризма в период новогодних и февральских праздничных дней, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.