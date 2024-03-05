Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 2 месяца 2024 года посетители вокзалов Восточно-Сибирской железной дороги совершили свыше 700 звонков по видеотерминалам

2024-03-05 09:28
В январе-феврале 2024 года с использованием информационно-справочных систем (видеотерминалов) на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги было совершено 717 звонков. Всего этими устройствами на магистрали оборудовано 20 вокзалов. Наиболее активно услугой пользуются в Иркутске и Улан-Удэ.

Чаще всего у операторов уточняли расписание поездов, наличие и стоимость билетов, построение маршрута с пересадками, а также путь отправления или прибытия нужного поезда.

В 2023 году было подано 7254 запроса (более половины – с видеотерминалов вокзала Иркутск-Пассажирский). Пик звонков пришелся на весенне-летние месяцы: в марте – 799 обращений, в апреле – 729, в июле – 682, в августе – 697.

Благодаря функции «Видеосправка» каждый посетитель вокзала может круглосуточно связаться с оператором контактного центра в режиме видеосвязи. Специалисты центра готовы ответить на любой интересующий вопрос на русском и английском языках, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

