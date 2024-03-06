В праздничные дни марта изменится расписание пригородных поездов в Башкирии

16:01

В связи с празднованием Международного женского дня 8 марта вносятся изменения в график движения пригородных поездов в Республике Башкортостан.

Движение пригородных поездов устанавливается:

7 марта 2024 года – по рабочему дню пятницы;

8, 9 марта 2024 года – по выходному дню субботы;

10 марта 2024 года – по выходному дню воскресенья;

11 марта 2024 года – по рабочему дню понедельника.

В праздничные дни 8, 9 и 10 марта выводятся из графика поезда:

№ 7475/7476 Приуралье (отпр. 05:56) – Уфа (приб. 07:40),

№ 7408 Раевка (отпр. 06:06) – Уфа (приб. 08:19),

№ 6412 Дема (отпр. 13:25) – Улу-Теляк (приб. 15:21),

№ 6410 Уфа (отпр. 17:52) – Урман (приб. 19:20),

№ 6401 Улу-Теляк (отпр. 18:15) – Уфа (приб. 19:57),

№ 7417 Дема (отпр. 21:26) – Раевка (приб. 23:21).

Кроме того, с 8 по 10 марта 2024 года назначаются дополнительные поезда:

№ 7425 Приютово (отпр. 12:18) – Абдулино (приб. 12:54),

№ 7422 Абдулино (отпр. 15:00) – Приютово (приб. 15:34),

№ 6422 Дема (отпр. 13:25) – Аша (приб. 15:42),

№ 6405 Аша (отпр. 17:55) – Уфа (приб. 19:57).

Время отправления и прибытия поездов указано местное.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием!

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на станциях, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте АО «Башкортостанская ППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.