В праздничные дни марта изменится расписание пригородных поездов в Башкирии

В связи с празднованием Международного женского дня 8 марта вносятся изменения в график движения пригородных поездов в Республике Башкортостан.
Движение пригородных поездов устанавливается:
В праздничные дни 8, 9 и 10 марта выводятся из графика поезда:
Кроме того, с 8 по 10 марта 2024 года назначаются дополнительные поезда:
Время отправления и прибытия поездов указано местное.
Просим пассажиров внимательно следить за расписанием!
Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на станциях, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте АО «Башкортостанская ППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.