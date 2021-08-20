Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Специальный поезд доставил обратно в Москву победителей конкурса «Страны открытий»

2021-08-20 16:45
Специальный поезд доставил обратно в Москву победителей конкурса «Страны открытий»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сегодня, 20 августа, на Казанский вокзал столицы прибыл «детский» поезд, который привез 100 победителей всероссийского образовательно-туристического конкурса «Страна открытий» из увлекательного путешествия по городам Поволжья. В поездке с ними делились опытом известные блогеры: Даня Милохин, Артур Бабич и Валя Карнавал и региональные тиктокеры.

Ребята за 4 дня посетили 4 города: Нижний Новгород, Киров, Казань и Самару, где для них были организованы познавательные экскурсии по основным достопримечательностям и наиболее крупным предприятиям городов.

Путешествие юных блогеров проходило в вагонах, оснащенных кондиционерами и туалетными комнатами, которые работали даже во время стоянок, а также душем. В состав поезда также были включены вагон-ресторан и вагон-зал, где юные путешественники могли общаться и вместе проводить свободное время.

«Мы гордимся тем, что для путешествия юных победителей конкурса был выбран именно поезд. Это лучший вид транспорт для поездок по России: именно из окна поезда открываются лучшие виды, ощущается масштаб нашей большой страны. Ну, и конечно, только в поезде можно провести время за долгими душевными разговорами, найти близких друзей и получить большой заряд позитива и вдохновения, что очень важно для юных блогеров», - сказала первый заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «ЖД» Елена Ракова.

В конкурсе «Страна открытий», организованном Ростуризмом, комитетом по туризму города Москвы, ОАО «ЖД» и ГК «Просвещение», приняли участие более 25 тысяч школьников со всех регионов России. С 9 марта по 31 мая участники присылали короткие видеорассказы о любимых местах своего города, выкладывая их на платформе TikTok. Победителей выбирали в 10 номинациях, самыми популярными из которых стали «Урбанистика» и «Россия глазами детей».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru