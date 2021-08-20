Специальный поезд доставил обратно в Москву победителей конкурса «Страны открытий»

16:45

Сегодня, 20 августа, на Казанский вокзал столицы прибыл «детский» поезд, который привез 100 победителей всероссийского образовательно-туристического конкурса «Страна открытий» из увлекательного путешествия по городам Поволжья. В поездке с ними делились опытом известные блогеры: Даня Милохин, Артур Бабич и Валя Карнавал и региональные тиктокеры.

Ребята за 4 дня посетили 4 города: Нижний Новгород, Киров, Казань и Самару, где для них были организованы познавательные экскурсии по основным достопримечательностям и наиболее крупным предприятиям городов.

Путешествие юных блогеров проходило в вагонах, оснащенных кондиционерами и туалетными комнатами, которые работали даже во время стоянок, а также душем. В состав поезда также были включены вагон-ресторан и вагон-зал, где юные путешественники могли общаться и вместе проводить свободное время.

«Мы гордимся тем, что для путешествия юных победителей конкурса был выбран именно поезд. Это лучший вид транспорт для поездок по России: именно из окна поезда открываются лучшие виды, ощущается масштаб нашей большой страны. Ну, и конечно, только в поезде можно провести время за долгими душевными разговорами, найти близких друзей и получить большой заряд позитива и вдохновения, что очень важно для юных блогеров», - сказала первый заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «ЖД» Елена Ракова.

В конкурсе «Страна открытий», организованном Ростуризмом, комитетом по туризму города Москвы, ОАО «ЖД» и ГК «Просвещение», приняли участие более 25 тысяч школьников со всех регионов России. С 9 марта по 31 мая участники присылали короткие видеорассказы о любимых местах своего города, выкладывая их на платформе TikTok. Победителей выбирали в 10 номинациях, самыми популярными из которых стали «Урбанистика» и «Россия глазами детей».