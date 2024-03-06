Расписание электропоездов Красноярской железной дороги изменится в выходные дни, приуроченные к празднику 8 Марта

09:34

На выходные дни, приуроченные к 8 Марта, компания «Краспригород» вносит изменения в расписание пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Красноярского края.

Движение будет организовано по следующей схеме:

в четверг, 7 марта, пригородные поезда будут ходить по расписанию пятницы;

в пятницу, 8 марта, – по расписанию субботы;

в субботу и воскресенье, 9 и 10 марта, – согласно своим календарным дням.

Некоторые поезда в период с 7 по 10 марта будут следовать по особому расписанию. Так, вечерний «экспресс» Красноярск – Иланская будет курсировать в четверг и пятницу, 7 и 8 марта, а дневной ускоренный электропоезд Иланская – Красноярск останется в расписании только в пятницу, 8 марта.

Электрички Зыково – Назарово – Зыково и Красноярск – Мана – Красноярск выйдут в рейсы 8 и 10 марта.

На наиболее популярных направлениях в праздничные дни будет увеличено количество вагонов в электричках. В частности, 8, 9 и 10 марта составность дневных поездов из Красноярска в Дивногорск (отправление – в 11:40 и в 14:20) и обратно (отправление из Дивногорска в Красноярск – в 12:53 и 16:18) увеличится с 4 до 6 вагонов.

Расписание пригородных поездов Красноярской магистрали в Хакасии и Кемеровской области, а также на маршрутах Красноярского края Решоты – Чунояр, Боготол – Чернореченская, Красноярск – Ачинск – Лесосибирск, Красноярск – Ачинск – Кия-Шалтырь не изменится.

Уточнить график движения пригородных и городских электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, а также на сайте АО «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.