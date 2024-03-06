Горьковская железная дорога назначает дополнительные электропоезда Нижний Новгород – Моховые горы

Дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород – Моховые горы были назначены на Горьковской железной дороге в связи с началом ремонтных работ на старом Борском мосту.
С 19 марта по 30 ноября 2024 года будут курсировать ежедневно следующие пригородные поезда:
Нижний Новгород – Моховые Горы:
Моховые Горы – Нижний Новгород:
Отметим, что также в этот период дополнительно будут назначены следующие пригородные поезда:
Нижний Новгород – Моховые Горы:
Моховые Горы – Нижний Новгород:
Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, на сайте ОАО «РЖД» и на сайте пригородной компании АО «ВВППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.