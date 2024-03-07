В праздничные дни марта изменится расписание пригородных поездов в Пензенской области

11:40

В связи с празднованием Международного женского дня вносятся изменения в график движения пригородных поездов в Пензенской области.

Так, 7 марта 2024 года движение пригородных поездов будет осуществляться по рабочему дню пятницы, 8 и 9 марта – по выходному дню субботы, 10 марта – по выходному дню воскресенья, 11 марта – по рабочему дню понедельника.

С 7 по 11 марта назначаются поезда:

№ 7245 Пенза-1 (отпр. 10:32) – Башмаково (приб. 13:39);

№ 7240 Башмаково (отпр. 13:51) – Пенза-1 (приб. 16:57).

С 7 по 10 марта назначается поезд:

№ 7239/7232 Саранск (отпр. 16:07) – Пенза-1 (приб. 18:47, отпр. 18:59) – Кузнецк (приб. 20:39).

С 8 по 11 марта назначается поезд:

№ 7233/7238 Кузнецк (отпр. 06:43) – Пенза-1 (приб. 08:23, отпр. 08:35) – Саранск (приб. 11:21).

С 8 по 10 марта назначаются поезда:

№ 7231/7230 Саранск (отпр. 08:04) – Пенза-1 (приб. 10:53, отпр. 11:05) – Кузнецк (приб. 12:45);

№ 7247/7246 Кузнецк (отпр. 15:10) – Пенза-1 (приб. 16:50, отпр. 17:02) – Саранск (приб. 19:54).

Кроме того, с 7 по 11 марта выводятся из графика движения поезда:

№ 7241 Пенза-1 (отпр. 10:32) – Белинская (приб. 12:05),

№ 7242 Белинская (отпр. 15:25) – Пенза-1 (приб. 16:57).

Время отправления и прибытия поездов указано местное. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.