В праздничные дни марта изменится расписание пригородных поездов в Пензенской области

В связи с празднованием Международного женского дня вносятся изменения в график движения пригородных поездов в Пензенской области.
Так, 7 марта 2024 года движение пригородных поездов будет осуществляться по рабочему дню пятницы, 8 и 9 марта – по выходному дню субботы, 10 марта – по выходному дню воскресенья, 11 марта – по рабочему дню понедельника.
С 7 по 11 марта назначаются поезда:
С 7 по 10 марта назначается поезд:
С 8 по 11 марта назначается поезд:
С 8 по 10 марта назначаются поезда:
Кроме того, с 7 по 11 марта выводятся из графика движения поезда:
