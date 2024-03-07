Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов в Республике Мордовии изменится в мартовские праздники

2024-03-07 11:33
Расписание пригородных поездов в Республике Мордовии изменится в мартовские праздники
В связи с празднованием Международного женского дня вносятся изменения в график движения пригородных поездов в Республике Мордовии.

Так, 7 марта 2024 года движение пригородных поездов будет осуществляться по рабочему дню пятницы, 8 и 9 марта – по выходному дню субботы, 10 марта – по выходному дню воскресенья, 11 марта – по рабочему дню понедельника.

С 7 по 10 марта назначаются поезда:

  • № 7239/7232 Саранск (отпр. 16:07) – Пенза-1 (приб. 18:47, отпр. 18:59) – Кузнецк (приб. 20:39);
  • № 7205 Красный Узел (отпр. 17:13) – Зубова Поляна (приб. 21:13).

С 8 по 11 марта назначаются поезда:

  • № 7206 Зубова Поляна (отпр. 06:35) – Красный Узел (приб. 10:40);
  • № 7233/7238 Кузнецк (отпр. 06:43) – Пенза-1 (приб. 08:23, отпр. 08:35) – Саранск (приб. 11:21).

С 8 по 10 марта назначаются поезда:

  • № 7231/7230 Саранск (отпр. 08:04) – Пенза-1 (приб. 10:53, отпр. 11:05) – Кузнецк (приб. 12:45);
  • № 7247/7246 Кузнецк (отпр. 15:10) – Пенза-1 (приб. 16:50, отпр. 17:02) – Саранск (приб. 19:54);
  • № 7204 Рузаевка (отпр. 07:45) – Ночка (приб. 09:26);
  • № 7203 Ночка (отпр. 15:51) – Рузаевка (приб. 17:29).

Время отправления и прибытия поездов указано местное.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием! Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

