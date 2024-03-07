Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За два месяца 2024 года «Сурская стрела» перевезла 24,5 тыс. пассажиров

2024-03-07 10:49
За два месяца 2024 года «Сурская стрела» перевезла 24,5 тыс. пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала 2024 года скорый пригородный пассажирский поезд «Сурская стрела», курсирующий на направлении Саранск – Пенза – Кузнецк, перевез более 24,5 тыс. человек. В январе-феврале 2023 года состав следовал только по маршруту Пенза – Кузнецк и за этот период перевез более 6 тыс. пассажиров.

В конце апреля 2023 года пригородный поезд связал прямым беспересадочным сообщением столицы Пензенской области и Республики Мордовия. Решение было принято администрациями Пензенской области и Республики Мордовии совместно с Куйбышевской железной дорогой для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности регионов.

Расстояние от Пензы до Саранска поезд преодолевает всего за 2 часа 52 минуты, что почти на час быстрее других видов транспорта. В пути следования состав делает остановки на станциях Рузаевка, Булычево, Лунино, Грабово и Бессоновка.

Напомним: «Сурская стрела» курсирует составом электропоезда ЭП2Д в 4-вагонном исполнении. Этот подвижной состав оснащен самыми современными технологиями: системами видеонаблюдения и кондиционирования, подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, шумоизоляцией, комфортными креслами, креплениями для велосипедов, USB-розетками.

Актуальная информация об изменениях в расписании размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru