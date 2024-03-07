За два месяца 2024 года «Сурская стрела» перевезла 24,5 тыс. пассажиров

С начала 2024 года скорый пригородный пассажирский поезд «Сурская стрела», курсирующий на направлении Саранск – Пенза – Кузнецк, перевез более 24,5 тыс. человек. В январе-феврале 2023 года состав следовал только по маршруту Пенза – Кузнецк и за этот период перевез более 6 тыс. пассажиров.

В конце апреля 2023 года пригородный поезд связал прямым беспересадочным сообщением столицы Пензенской области и Республики Мордовия. Решение было принято администрациями Пензенской области и Республики Мордовии совместно с Куйбышевской железной дорогой для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности регионов.

Расстояние от Пензы до Саранска поезд преодолевает всего за 2 часа 52 минуты, что почти на час быстрее других видов транспорта. В пути следования состав делает остановки на станциях Рузаевка, Булычево, Лунино, Грабово и Бессоновка.

Напомним: «Сурская стрела» курсирует составом электропоезда ЭП2Д в 4-вагонном исполнении. Этот подвижной состав оснащен самыми современными технологиями: системами видеонаблюдения и кондиционирования, подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, шумоизоляцией, комфортными креслами, креплениями для велосипедов, USB-розетками.

