Пассажиры калининградских поездов дальнего следования стали в 1,5 раза чаще приобретать билеты через онлайн-сервисы

2024-03-11 14:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-феврале 2024 года пассажиры калининградских поездов дальнего следования приобрели 88,2 тыс. электронных билетов, что в 1,5 раза больше показателей первых двух месяцев прошлого года. Доля проездных документов, оформленных через онлайн-сервисы, достигла 69,6% от общего количества проданных билетов.

Онлайн-сервисы продажи железнодорожных билетов становятся все более популярными не только у пассажиров поездов дальнего следования, но и пригородного сообщения Калининградской железной дороги. В январе-феврале 2024 года на пригородные поезда было оформлено 69,9 тыс. электронных билетов, что на 58,8% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

Приобрести электронные билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

 

