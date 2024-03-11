Для пассажиров Восточно-Сибирской железной дороги открыта продажа билетов на поезда к курортам Черноморского побережья

09:30

На Восточно-Сибирской железной дороге стартовали продажи билетов на сезонные поезда формирования АО «ФПК» к городам юга России. Составы будут отправляться из Иркутска и Северобайкальска. Первые рейсы состоятся в мае.

Так, поезд № 205И/205С Иркутск – Анапа с 7 мая по 19 октября дважды в неделю (по вторникам и субботам) будет отправляться из Иркутска, с 12 мая по 24 октября по четвергам и воскресеньям – из Анапы.

Поезд № 229И/229С сообщением Северобайкальск – Анапа из Северобайкальска будет курсировать с 13 мая по 2 сентября один раз в неделю (по понедельникам), из Анапы – с 18 мая по 7 сентября один раз в неделю (по субботам).

Поезд № 273И/273С Северобайкальск – Адлер с 10 мая по 18 октября один раз в неделю (по пятницам) будет отправляться из Северобайкальска. Из Адлера состав будет курсировать с 16 мая по 24 октября каждый четверг.

Получить больше информации и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.