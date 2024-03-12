Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Навигационные терминалы установили на 14 вокзалах

2024-03-12 15:03
Навигационные терминалы установили на 14 вокзалах
Посетители 14 вокзальных комплексов теперь могут воспользоваться специальными навигационно-справочными терминалами. Интерактивные устройства позволяют пассажирам без труда сориентироваться на вокзале, найти необходимую локацию, уточнить информацию о предоставляемых сервисах, услугах, а также о работе кафе, магазинов и банкоматов.

Одно из главных преимуществ терминалов – трехмерная карта в разрешении 4К. С ее помощью пользователи могут проложить маршрут до нужной точки, а при необходимости сохранить его себе на мобильное устройство, отсканировав специальный QR-код. Также пользователи терминалов могут отправить родным и друзьям открытку с вокзала, кликнув на соответствующую кнопку интерфейса.

В устройствах предусмотрен и отдельный режим для маломобильных пользователей. С его помощью можно проложить путь из одной точки в другую по безбарьерному маршруту – через лифты, пандусы или другое специализированное оборудование. Слабовидящие пассажиры также могут пользоваться терминалами благодаря специализированным функциям устройств – лупе, увеличивающей детали интерфейса, озвучке текста и маршрута.

На 14 вокзалах установлено 43 терминала. Ими можно воспользоваться на вокзальных комплексах столицы, Московском вокзале Санкт-Петербурга, а также на вокзалах Ростов-Главный, Самара, Сызрань, Пенза и Уфа.

Напомним: проще ориентироваться на вокзалах стало и пользователям мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в котором обновился раздел «Навигация по вокзалам». Теперь в нем с помощью схем можно построить свой маршрут на вокзалах Москвы. В ближайшее время добавится навигация по Московскому вокзалу Санкт-Петербурга, вокзалам Самара, Уфа, Ростов-Главный и другим. К концу текущего года навигация будет доступна по 40 вокзалам.

