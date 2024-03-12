Вокзал Екатеринбург вновь оказался в лидерах по количеству видеоконсультаций через терминалы

09:15

Вокзал Екатеринбург снова вошел в тройку лидеров по стране по количеству звонков, обработанных операторами справочных видеотерминалов. За зимний период (с декабря по февраль) через интерактивные справочные видеотерминалы, установленные на вокзале Екатеринбург, консультациями оператора воспользовались 2,4 тыс. человек (Краснодар-1 – 2,9 тыс. видеоконсультаций, Пенза-1 – 2,4 тыс.).

В целом, на вокзалах сети ОАО «РЖД» за минувшие 3 зимних месяца операторы видеотерминалов обработали порядка 43 тыс. звонков. Выросло количество обращений по видеосвязи от пассажиров на английском языке (+26%) и в особенности на китайском (в 13 раз). Для слабослышащих пассажиров доступна консультация на русском жестовом языке – ей воспользовались 1 тыс. человек (+10%).

Обычно посетители вокзальных комплексов уточняют у специалистов расписание поездов, наличие билетов, варианты пересадок, а также номера путей отправления и прибытия. Иногда пассажиры задают весьма нестандартные вопросы. Например, пользователи видеотерминалов интересовались, как можно догнать электричку, есть ли в вагоне холодильник и как найти человека, который забыл в поезде ботинок.

В настоящее время современные интерактивные устройства установлены на 353 вокзальных комплексах страны, в том числе на вокзалах СвЖД Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Камышлов, Серов, Пермь-2, Тюмень, Тобольск, Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск-1, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Коротчаево, Нягань, а также в модульном вокзальном павильоне на ст. Шарташ в Екатеринбурге, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.