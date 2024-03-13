Железнодорожный вокзал Междуреченск открылся после капитального ремонта

15:41

В Междуреченске состоялось открытие обновленного железнодорожного вокзала. В ходе капитального ремонта был усилен фундамент вокзального комплекса, отремонтированы фасад здания и перекрытия, проведена отделка внутренних помещений. Кроме того, были заменены кровля, окна и входные группы, системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения. Также для удобства пассажиров здание вокзала теперь оборудовано санитарными комнатами.

Большой объем работ выполнен и по адаптации вокзала для маломобильных пассажиров. Для создания безбарьерной среды были установлены пандусы (например, на входе в здание со стороны привокзальной площади, а также на выходе к платформам), нанесена тактильная разметка, оборудована отдельная санитарная комната).

После обновления вокзальный комплекс стал более технологичным. Так, например, уточнить информацию об изменениях в графике движения, расписании поездов или о доступных на вокзале услугах и сервисах пассажиры могут с помощью справочного видеотерминала, приобрести билет на электричку можно в билетопечатающем автомате.

В скором времени на вокзале заработают автоматические камеры хранения багажа и ручной клади. Пассажиры смогут самостоятельно выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку и оплатить услугу с помощью специального терминала.