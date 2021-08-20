Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года более 4 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Юго-Восточной железной дороги

2021-08-20 16:41
В январе-августе текущего года на вокзалах ЮВЖД специализированную помощь получили более 4 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями. Это более чем в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Наибольшее количество заявок поступило на станции Воронеж-1, Воронеж-Южный (станция Придача), Россошь и Лиски (Воронежская область).

Большинство вокзалов магистрали оснащено специализированными устройствами и приспособлениями для обслуживания маломобильных граждан: кнопками вызова персонала, подъемниками, лифтами, переносными пандусами, индукционными системами, креслами-колясками и носилками. Также пассажиры с ограниченными возможностями могут оперативно получить помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты и другие объекты), а также при посадке в поезд.

Услуги сопровождения оказываются с учетом всех рекомендаций по соблюдению мер предосторожности в неблагоприятных эпидемических условиях.

Подать заявку на оказание помощи пассажирам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также зарезервировать специализированные места для них в поездах дальнего следования можно в круглосуточном режиме. Чтобы ознакомиться с условиями оформления заявок, получить необходимую информацию или оформить заявку онлайн, необходимо на сайте ОАО «ЖД» перейти на страницу Центра содействия мобильности. Можно также позвонить по телефону: 8 (800) 775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме). Звонок по России бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД. 

