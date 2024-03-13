Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры с детьми могут путешествовать со скидкой 15%

2024-03-13 14:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозёров, выступая 13 марта на пленарном заседании Госдумы.

«В Год семьи, объявленный Указом Президента, мы запускаем акцию «Путешествуй с детьми», в рамках которой будет предложена скидка 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет», – сказал Олег Белозёров.

В рамках указанного тарифного плана предоставляется скидка в размере 15% на проезд взрослых пассажиров с детьми в купейных вагонах.

Для получения скидки необходимо будет в одном заказе (до четырех билетов) оформить проездные документы на ребенка до 18 лет и его сопровождающих.

При проезде в купейных вагонах двухэтажных поездов пассажир от 10 до 17 лет может также выбрать тариф «Школьный», в соответствии с которым ему предоставляется скидка в размере 50% от стоимости проезда в плацкартном вагоне.

Новый тариф «Путешествуй с детьми» будет действовать при покупке билетов в купейные вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся в весенний и осенне-зимний периоды, поэтому в летний сезон пассажиры с детьми могут воспользоваться круглогодичным тарифным планом «Большая семья» (скидка 15% на проезд в купе семьям с тремя и более детьми), «Счастливые каникулы» (скидка детям от 10 до 17 лет в размере 50% на проезд в плацкартных и в общих (с местами для сидения) вагонах, а также в купейных двухэтажных вагонах) или другими акциями.

Приобрести билет по акции «Путешествуй с детьми» можно уже сейчас в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах.

С подробными условиями действующих тарифных планов можно ознакомится на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

