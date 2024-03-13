Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Электропоезда «Ласточка» и «Орлан» перевезли порядка 19 тыс. пассажиров за праздничные дни в Башкирии

2024-03-13 14:44
Электропоезда «Ласточка» и «Орлан» перевезли порядка 19 тыс. пассажиров за праздничные дни в Башкирии
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пригородные поезда «Орлан» и «Ласточка» в период празднования Международного женского дня перевезли порядка 19 тыс. пассажиров, что в 2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности Куйбышевской железной дорогой, Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и перевозчиком АО «Башкортостанская ППК» была проведена работа по увеличению составности скорых пригородных поездов.

Так, 7, 8 и 10 марта составность рельсового автобуса РА-3 «Орлан», курсирующего по маршруту Уфа – Кумертау – Оренбург, была увеличена с 3 до 6 вагонов, у электропоезда «Ласточка», курсирующего по маршруту Уфа – Приютово – Абдулино, – увеличена с  до 12 вагонов (на участке Уфа – Приютово).

Напомним: пригородный поезд «Орлан» по маршруту Уфа – Кумертау был запущен в апреле 2021 года, а в сентябре его продлили до Оренбурга, тем самым, восстановив пригородное железнодорожное сообщение между областными центрами, прерванное 11 лет назад, но уже на новых скоростях и с высоким уровнем комфорта. Запуск скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Уфа – Приютово состоялся 1 апреля 2022 года.

На сегодняшний день ежедневно пассажирами АО «Башкортостанская ППК» становятся 16 тыс. человек, из них 4 тыс. пассажиров для путешествий выбирают современные поезда «Ласточка» и «Орлан», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru