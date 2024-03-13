Электропоезда «Ласточка» и «Орлан» перевезли порядка 19 тыс. пассажиров за праздничные дни в Башкирии

14:44

Пригородные поезда «Орлан» и «Ласточка» в период празднования Международного женского дня перевезли порядка 19 тыс. пассажиров, что в 2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности Куйбышевской железной дорогой, Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и перевозчиком АО «Башкортостанская ППК» была проведена работа по увеличению составности скорых пригородных поездов.

Так, 7, 8 и 10 марта составность рельсового автобуса РА-3 «Орлан», курсирующего по маршруту Уфа – Кумертау – Оренбург, была увеличена с 3 до 6 вагонов, у электропоезда «Ласточка», курсирующего по маршруту Уфа – Приютово – Абдулино, – увеличена с до 12 вагонов (на участке Уфа – Приютово).

Напомним: пригородный поезд «Орлан» по маршруту Уфа – Кумертау был запущен в апреле 2021 года, а в сентябре его продлили до Оренбурга, тем самым, восстановив пригородное железнодорожное сообщение между областными центрами, прерванное 11 лет назад, но уже на новых скоростях и с высоким уровнем комфорта. Запуск скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Уфа – Приютово состоялся 1 апреля 2022 года.

На сегодняшний день ежедневно пассажирами АО «Башкортостанская ППК» становятся 16 тыс. человек, из них 4 тыс. пассажиров для путешествий выбирают современные поезда «Ласточка» и «Орлан», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.