В январе-феврале 2024 года пригородные туристические поезда на Горьковской железной дороге перевезли более 10,5 тыс. пассажиров

За январь-февраль 2024 года туристическими поездами пригородного сообщения, курсирующими по Горьковской железной дороге, воспользовались более 10,5 тыс. пассажиров. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особой популярностью продолжает пользоваться тур на ретропоезде с паровой тягой по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. Кроме того, высоким спросом также пользуются пригородные туристические поезда сообщением Нижний Новгород – Семенов, Казань – Васильево и Казань – Кукмор.

Всю информацию по расписанию туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, на сайте ОАО «РЖД», на сайте АО «ВВППК» и на сайте АО «Содружество», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.