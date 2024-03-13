Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе-феврале 2024 года пригородные туристические поезда на Горьковской железной дороге перевезли более 10,5 тыс. пассажиров

2024-03-13 13:15
В январе-феврале 2024 года пригородные туристические поезда на Горьковской железной дороге перевезли более 10,5 тыс. пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За январь-февраль 2024 года туристическими поездами пригородного сообщения, курсирующими по Горьковской железной дороге, воспользовались более 10,5 тыс. пассажиров. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особой популярностью продолжает пользоваться тур на ретропоезде с паровой тягой по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. Кроме того, высоким спросом также пользуются пригородные туристические поезда сообщением Нижний Новгород – Семенов, Казань – Васильево и Казань – Кукмор.

Всю информацию по расписанию туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, на сайте ОАО «РЖД», на сайте АО «ВВППК» и на сайте АО «Содружество», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru