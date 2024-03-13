Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 2 месяца 2024 года на вокзалах и станциях Юго-Восточной железной дороги пассажиры загрузили 11,5 тыс. гигабайт данных с помощью Wi-Fi

2024-03-13 10:53
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-феврале текущего года 21,4 тыс. человек воспользовались бесплатным доступом к Wi-Fi на вокзалах и станциях Юго-Восточной железной дороги. Они загрузили на свои устройства 11,5 тыс. гигабайт информации, что на 32% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Лидируют по интернет-активности посетители вокзалов Воронеж (1,6 тыс. Гб), Грязи-Воронежские (1,3 тыс. Гб) и Ртищево (1,2 тыс. Гб).

Сейчас с помощью Wi-Fi пассажиры могут выйти в сеть на 20 больших и малых вокзалах и станциях ЮВЖД: Белгород, Валуйки, Старый Оскол, Воронеж-1, Борисоглебск, Поворино, Придача, Россошь, Лиски, Таловая, Липецк, Грязи-Воронежские, Елец, Тамбов, Кирсанов, Мичуринск, Богоявленск, Ртищево, Балашов, Сердобск, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

