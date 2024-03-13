Расписание пригородных поездов восточного направления Красноярской железной дороги изменится в связи с ремонтными работами

10:01

В связи с проведением ремонтных работ на участке Красноярск-Восточный – Сорокино в марте изменится расписание некоторых пригородных поездов восточного направления КрасЖД.

Так, 16 и 30 марта утренний электропоезд Уяр – Красноярск будет отправляться со станции Уяр на 13 минут позже – в 07:40 (вместо 07:17). Прибытие на станцию Красноярск позже на 41 минуту – в 11:14 (вместо 10:33).

На 1 час 18 минут позже в эти же дни выйдет в рейс утренний поезд Красноярск – Камарчага. Отправление со станции Красноярск в 10:17 (вместо 08:59), прибытие на станцию Камарчага в 12:30 (вместо 11:12).

При следовании в обратном направлении 16, 23 и 30 марта электричка Камарчага – Красноярск будет отправляться со станции Камарчага на 46 минут позже – в 13:45 (вместо 12:59). Прибытие на станцию Красноярск в 16:14 (вместо 15:22).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Ознакомиться с расписанием движения пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.