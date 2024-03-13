Ретропоезд доставит туристов на масленичные гуляния в Арзамас

09:17

Пассажиры туристического ретропоезда на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас смогут посетить праздничные мероприятия в честь Масленицы, которые пройдут 17 марта в городе Арзамас Нижегородской области.

Центром масленичных гуляний в Арзамасе станет Соборная площадь, где будет организована развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничные мероприятия также состоятся в парке культуры и отдыха им. А. П. Гайдара, площади 1 Мая, детском городе на ул. Мира и в других микрорайонах города.

Ретропоезд на паровой тяге № 6901/6902 сообщением Нижний Новгород – Арзамас курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Нижнего Новгорода состав отправляется в 10:46 и прибывает на ст. Арзамас-2 в 13:01. В обратном направлении поезд отправляется со ст. Арзамас-1 в 17:30 и прибывает в Нижний Новгород в 19:50.

В состав туристического поезда входят уникальный паровоз П-36 и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Кроме праздничных мероприятий, туристы могут посетить такие уникальные достопримечательности города Арзамас, как дом-музей А. М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Билеты на ретропоезд можно приобрести в пригородных кассах и приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.