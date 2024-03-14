16 марта изменяется место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара

16:08

16 марта по техническим причинам скорые пригородные поезда «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти и Самара – Сызрань будут прибывать и отправляться с 5 платформы 8 пути. Проход к составу будет осуществляться через зал ожидания железнодорожного вокзала Самара (аппарель, 3 этаж).

Во все остальные дни «Ласточка» будет по-прежнему прибывать и отправляться с 1 платформы.

Просим пассажиров заблаговременно планировать поездку и приезжать заранее на железнодорожный вокзал!

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.