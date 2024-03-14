В январе-феврале 2024 года перевозки двухэтажными поездами на Горьковской железной дороге выросли на 9%

Двухэтажными поездами со станций Горьковской железной дороги за 2 месяца 2024 года было отправлено 253 тыс. пассажиров, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На сегодняшний день на полигоне Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по 4 маршрутам: Москва – Казань, Москва – Ижевск, Москва – Чебоксары и Москва – Йошкар-Ола.

Двухэтажные вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.

Каждый поезд адаптирован для маломобильных пассажиров. Для этих целей предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.