Литературный поезд «По следам писателей» начнет курсировать на Горьковской железной дороге

Горьковская железная дорога совместно с АО «ВВППК» в рамках развития внутреннего туризма запускает пригородный тематический поезд «По следам писателей», который будет курсировать по маршруту Нижний Новгород – Арзамас в период весенних школьных каникул с 21 по 28 марта.

Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться с понедельника по четверг в 09:30, обратно прибудет в 19:00. С пятницы по воскресенье поезд поедет в 10:45, вернется в столицу Приволжья в 19:50.

Арзамасское направление очень популярно у жителей и гостей Нижегородской области. С момента запуска туристического ретропоезда по этому направлению 26 августа 2023 года его пассажирами стали уже почти 12 тыс. человек. Проект «По следам писателей» призван помочь школьникам и их родителям увлекательно и интеллектуально провести весенние каникулы.

Так, туристы во время поездки смогут посетить дома-музеи А. М. Горького и А. П. Гайдара. Также для них подготовлена уникальная иммерсивная программа с театральными зарисовками, квест по старинным пешеходным улицам города и чаепитие с традиционными арзамасскими пирогами.

В состав литературного поезда «По следам писателей» входят паровоз и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.