Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд Иркутск – Забайкальск совершит дополнительный рейс в марте

2024-03-14 09:20
Поезд Иркутск – Забайкальск совершит дополнительный рейс в марте
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с повышенным спросом во время весенних школьных каникул на ВСЖД назначается дополнительный рейс поезда № 328/327 Иркутск – Забайкальск формирования Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК». Из Иркутска он отправится 25 марта, из Забайкальска – 27 марта. Состав будет следовать по действующему расписанию.

Отметим, что поезд № 328/327 возобновил курсирование в конце апреля 2023 года. За это время было перевезено более 71 тыс. пассажиров.

Приобрести проездные документы можно на официальном сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России) и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru