Поезд Иркутск – Забайкальск совершит дополнительный рейс в марте

09:20

В связи с повышенным спросом во время весенних школьных каникул на ВСЖД назначается дополнительный рейс поезда № 328/327 Иркутск – Забайкальск формирования Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК». Из Иркутска он отправится 25 марта, из Забайкальска – 27 марта. Состав будет следовать по действующему расписанию.

Отметим, что поезд № 328/327 возобновил курсирование в конце апреля 2023 года. За это время было перевезено более 71 тыс. пассажиров.

Приобрести проездные документы можно на официальном сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России) и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.