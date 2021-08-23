Студенты смогут путешествовать на «Сапсане» со скидкой 50% в сентябре и октябре

14:26

Специальный тариф «Студент» позволит приобрести билеты на высокоскоростные поезда «Сапсан» со скидкой 50%.

Акция распространяется на базовый и экономический классы обслуживания всех поездов «Сапсан» отправлением с 1 сентября по 31 октября 2021 года.

Купить билет со скидкой можно в билетных кассах дальнего следования за 2 часа (но не позднее 5 минут) до отправления поезда.

Для оформления билета необходимо предоставить оригинал действующего студенческого или аспирантского билета, зачетную книжку или справку об очном обучении в высшем учебном заведении, полученную не позднее чем за 3 месяца до даты оформления проездного документа.

Подробная информация об условиях акции доступна на официальном сайте ЖД в разделе «Скоростные поезда».