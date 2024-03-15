На Дивногорском направлении Красноярской железной дороги 17 и 24 марта отменяются утренние рейсы электропоездов

09:22

17 и 24 марта (по воскресеньям) в связи с проведением ремонтных работ по замене пролетного строения малого железнодорожного моста на ветке Красноярск – Дивногорск отменяются утренние рейсы двух электропоездов.

В эти дни не будут курсировать утренние электрички:

Красноярск – Дивногорск: отправление из Красноярска в 04:13;

Дивногорск – Красноярск: отправление из Дивногорска в 05:53.

Работы будут осуществляться только в ночное время.

Расписание движения пригородных поездов можно уточнить по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.