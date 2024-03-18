Перевозки пассажиров «Ласточками» на Горьковской железной дороге в январе-феврале 2024 года выросли на 13%

Скоростными поездами «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом за 2 месяца 2024 года было перевезено более 578 тыс. пассажиров, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород – более 542 тыс., по маршруту Нижний Новгород – Киров – Нижний Новгород – более 26 тыс.

С 1 июня 2023 года ежедневно между Нижним Новгородом и Ивановом начал курсировать новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742. За 2 месяца 2024 года по этому маршруту было перевезено почти 10 тыс. пассажиров.

Скоростные перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на электропоездах «Ласточка» в 5- и 10-вагонном исполнении. ОАО «РЖД» следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов.

