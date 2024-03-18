В январе-феврале 2024 года «городские электрички» перевезли 250 тыс. пассажиров в Нижнем Новгороде

12:16

Пригородными поездами, курсирующими по маршрутам «городской электрички» в Нижнем Новгороде, за 2 месяца 2024 года воспользовались 250 тыс. пассажиров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в январе-феврале пригородными поездами в границах Нижегородской области отправлено более 2 млн пассажиров, что на 8% больше, чем в 2023 году.

На Горьковской магистрали в границах Нижегородской области наибольшее количество пассажиров было отправлено со станций Нижний Новгород-Московский, Дзержинск, Починки, Балахна, Семенов, Линда, Урень, Киселиха, Пушкино и Навашино.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, на сайте ОАО «РЖД» и на сайте пригородной компании АО «ВВППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.