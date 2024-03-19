В январе-феврале 2024 года более 1 млн пассажиров отправились с железнодорожного вокзала Нижний Новгород

Поездами пригородного сообщения и дальнего следования с железнодорожного вокзального комплекса Нижний Новгород в январе-феврале 2024 года отправилось более 1 млн пассажиров. Это на 16% больше, чем за 2 месяца прошлого года.

Также за 2 месяца текущего года отправлялись с железнодорожных вокзалов:

Казань – 328 тыс. человек (+40% к 2023 году);

Киров – 210 тыс. человек (+6%);

Владимир – 174 тыс. человек (+20%);

Дзержинск – 191,5 тыс. человек (+18%);

Ижевск – 126 тыс. человек (+19%);

Казань-Восстание – 98 тыс. человек (+12%);

Ковров – 91 тыс. человек (+12%).

Всего за январь-февраль 2024 года с крупнейших железнодорожных вокзалов Горьковской железной дороги всего отправилось почти 2,9 млн человек (+16% к уровню прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.