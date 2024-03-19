Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе-феврале 2024 года более 1 млн пассажиров отправились с железнодорожного вокзала Нижний Новгород

2024-03-19 10:06
В январе-феврале 2024 года более 1 млн пассажиров отправились с железнодорожного вокзала Нижний Новгород
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Поездами пригородного сообщения и дальнего следования с железнодорожного вокзального комплекса Нижний Новгород в январе-феврале 2024 года отправилось более 1 млн пассажиров. Это на 16% больше, чем за 2 месяца прошлого года.

Также за 2 месяца текущего года отправлялись с железнодорожных вокзалов:

  • Казань – 328 тыс. человек (+40% к 2023 году);
  • Киров – 210 тыс. человек (+6%);
  • Владимир – 174 тыс. человек (+20%);
  • Дзержинск – 191,5 тыс. человек (+18%);
  • Ижевск – 126 тыс. человек (+19%);
  • Казань-Восстание – 98 тыс. человек (+12%);
  • Ковров – 91 тыс. человек (+12%).

Всего за январь-февраль 2024 года с крупнейших железнодорожных вокзалов Горьковской железной дороги всего отправилось почти 2,9 млн человек (+16% к уровню прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru