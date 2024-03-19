Пассажиры Красноярской магистрали могут попробовать постное меню в поездах дальнего следования

10:02

В дни Великого поста, с 18 марта по 4 мая включительно, для пассажиров поездов дальнего следования приготовлено специальное постное меню. В нем присутствуют каши, салаты и супы, десерты и другие блюда, которые не содержат продуктов животного происхождения.

Так, пассажиры могут заказать овсяную кашу с сухофруктами, гречневую кашу с грибами и луком, пасту с томатами и базиликом, салат из свеклы с грецким орехом, салат из фунчозы с овощами и орешками кешью, щи из свежей капусты с картофелем, грибной суп с перловой крупой, печеное яблоко с грецкими орехами и медом, конфеты из сухофруктов и многое другое.

Отметим, что в поездах, наряду с постным, продолжают действовать традиционное и детское меню, которые включают в себя супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты и др., сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.