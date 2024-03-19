Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры Красноярской магистрали могут попробовать постное меню в поездах дальнего следования

2024-03-19 10:02
Пассажиры Красноярской магистрали могут попробовать постное меню в поездах дальнего следования
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В дни Великого поста, с 18 марта по 4 мая включительно, для пассажиров поездов дальнего следования приготовлено специальное постное меню. В нем присутствуют каши, салаты и супы, десерты и другие блюда, которые не содержат продуктов животного происхождения.

Так, пассажиры могут заказать овсяную кашу с сухофруктами, гречневую кашу с грибами и луком, пасту с томатами и базиликом, салат из свеклы с грецким орехом, салат из фунчозы с овощами и орешками кешью, щи из свежей капусты с картофелем, грибной суп с перловой крупой, печеное яблоко с грецкими орехами и медом, конфеты из сухофруктов и многое другое.

Отметим, что в поездах, наряду с постным, продолжают действовать традиционное и детское меню, которые включают в себя супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты и др., сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru