Межобластной маршрут Воронеж – Липецк продлят до станции Елец с 7 апреля

2024-03-20 17:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 7 апреля по 27 октября по воскресеньям ускоренный межобластной маршрут поезда Воронеж-1 – Липецк будет продлеваться до станции Елец.

Чтобы доехать из Воронежа в Елец, нужно оформить 2 билета: на поезд № 7141 Воронеж-1 – Липецк отправлением в 07:56, прибытием в 09:36, а также на поезд № 7145 Липецк – Елец отправлением в 09:38, прибытием в 10:39. В обратном направлении отдельные проездные документы необходимо приобрести на поезд № 7146 Елец – Липецк отправлением в 16:43, прибытием в 17:50 и на поезд № 7142 Липецк – Воронеж-1 отправлением в 17:52, прибытием в 19:32. При этом пассажиры будут следовать до пункта назначения без пересадок.

Стоимость проезда в одну сторону (Воронеж-1 – Елец/Елец – Воронеж-1) составляет 594 рубля. Для школьников и студентов предусмотрена скидка – 50% от стоимости билета.

Напомним: ускоренное сообщение между Воронежем и рядом региональных центров в границах Юго-Восточной железной дороги (Белгород, Тамбов, Липецк) открыто в рамках проекта «Соединяя Черноземье» с целью развития внутреннего туризма, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

