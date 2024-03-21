Холдинг «РЖД» обновит парк пригородных поездов более чем в 20 субъектах РФ в 2024 году

Для повышения комфорта пассажиров в пути следования, улучшения сервисов и расширения маршрутной сети перевозок пассажиров ОАО «РЖД» продолжает обновление пригородного подвижного состава.

В текущем году компания планирует поставить почти 70 новых составов пригородных поездов производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод» (40 электропоездов переменного тока ЭП3Д и 19 электропоездов постоянного тока ЭП2ДМ), 25 вагонов локомотивной тяги производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и 10 прицепных вагонов рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» производства АО «Метровагонмаш».

Новые поезда будут обслуживать пассажиров на различных маршрутах в 21 субъекте Российской Федерации: Кемеровская, Свердловская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская, Омская, Иркутская, Сахалинская, Ростовская, Нижегородская, Саратовская и Белгородская области, Хабаровский, Приморский, Алтайский, Пермский и Краснодарский края, Республики Дагестан, Бурятия и Удмуртия, а также Еврейская Автономная область.

По итогам первого квартала в эксплуатацию будут введены 26 пригородных электропоездов (10 поездов серии ЭП2ДМ и 16 – ЭП3Д). Еще 33 состава (9 электропоездов серии ЭП2ДМ и 24 – ЭП3Д), а также вагоны для рельсовых автобусов и локомотивной тяги запланировано поставить в российские регионы до конца текущего года.

Также в первом квартале текущего года ООО «Уральские локомотивы» дополнительно к 12 составам, уже введенным в эксплуатацию в конце прошлого и в начале текущего годов, планирует передать еще 4 состава современных российских электропоездов «Финист». А до конца первого полугодия производитель планирует поставить еще 6 таких поездов. Все они будут обслуживать пассажиров на городских и пригородных маршрутах в Свердловской области и в Пермском крае.

Новые поезда и вагоны, поставляемые в регионы, созданы с использованием новейших отечественных технологий, оборудования и материалов. Они отвечают всем современным международным требованиям, предъявляемым к безопасности эксплуатации моторвагонного подвижного состава, и отличаются повышенным уровнем комфорта для пассажиров. Вагоны оснащены удобными санитарными комнатами, системами климат-контроля, обеззараживания воздуха и видеонаблюдения, светодиодным освещением и информационными табло, USB-разъемами для зарядки гаджетов, подъемниками и креплениями для инвалидных колясок, креплениями для провоза велосипедов и т. д.

Программа обновления пригородного подвижного состава в 2024 году позволит полностью обеспечить заказ субъектов РФ на пригородные перевозки с учетом их комплексных планов транспортного обслуживания населения, а также расширить маршрутную сеть пригородных перевозок и привлечь туристов на ряд направлений.

Помимо закупки новых поездов, ОАО «РЖД» ежегодно осуществляет капитальный ремонт пригородного подвижного состава. В 2024 году планируется выполнить ремонт почти 700 вагонов электричек. Работы предусматривают замену оборудования салона, узлов и агрегатов, электроники и проводки, оконных рам, сидений и обшивки салона, зачистку и окраску кузова с заменой его элементов и модернизацией конструкции.