В январе-феврале текущего года услугами сопровождения на вокзалах Горьковской железной дороги воспользовались более 3,2 тыс. маломобильных пассажиров

В январе-феврале текущего года услугами сопровождения на вокзалах Горьковской железной дороги воспользовались более 3,2 тыс. маломобильных пассажиров

09:20

Специализированную помощь на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали в январе-феврале 2024 года оказали более 3,2 тыс. маломобильных пассажиров. Это на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что наибольшее количество обращений в Центр содействия мобильности поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Киров (721 заявка), Нижний Новгород (685), Казань (284) и Ижевск (233).

Работники Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставят кресло-коляску, а также помогут с транспортировкой багажа.

Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00. Их можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг. Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.