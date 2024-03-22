В пригородных поездах для пенсионеров Свердловской области с 1 апреля возвращается льгота на проезд

14:49

С 1 апреля 2024 года вводится традиционная для дачного периода скидка 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД по территории Свердловской области для жителей региона, получающих пенсии по старости или достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно). Она будет действовать до 31 октября 2024 года. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания».

Льгота предоставляется на основании постановления областного правительства следующим категориям жителей области:

гражданам, получающим страховые пенсии по старости;

гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно);

гражданам, приобретшим право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили.

Оформить льготные билеты можно в пригородных кассах, в случае посадки со станций, где нет пригородных касс, – в пригородных поездах.

Скидка предоставляется на основании документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства в Свердловской области, а также право на льготу: пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера, справка о назначении пенсии, либо их нотариально удостоверенных копий; для граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) и не получающих пенсию, – на основании паспорта с пропиской. Документы необходимо иметь с собой также во время поездки.

Региональную льготу на проезд в пригородных поездах в Свердловской области также имеют ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и ряд других категорий. С подробным перечнем льгот можно ознакомиться на сайте АО «Свердловская пригородная компания» и в пригородных кассах.

Отметим, что в границах муниципального образования город Екатеринбург, где с 2023 года действует Единый городской тариф (ЕГТ), стоимость поездки на любое расстояние без пересадки для пенсионеров с 1 апреля составит 18 рублей 50 копеек. В зону действия ЕГТ попадают 48 станций и остановочных пунктов СвЖД, в формате «наземного метро» ежесуточно доступны 123 пригородных поезда. В летнем графике (с 13 апреля по 13 октября) их количество вырастет до 133, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.