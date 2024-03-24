Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О возврате билетов

2024-03-24 01:25
О возврате билетов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период по 23:59 26 марта (время московское) все пассажиры, желающие отказаться от поездки,  могут оформить возврат билетов на поезда дальнего следования, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без каких-либо сборов и удержаний независимо от времени, оставшегося до момента отправления поезда со станции начала поездки.

Дата и время отправления поезда при этом не имеют значения, но возврат билета на нашем сайте или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» надо осуществлять ранее времени отправления поезда, указанного в билете. Для возврата билета позже этого времени необходимо обратиться в билетную кассу.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru