О возврате билетов

В период по 23:59 26 марта (время московское) все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов на поезда дальнего следования, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без каких-либо сборов и удержаний независимо от времени, оставшегося до момента отправления поезда со станции начала поездки.

Дата и время отправления поезда при этом не имеют значения, но возврат билета на нашем сайте или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» надо осуществлять ранее времени отправления поезда, указанного в билете. Для возврата билета позже этого времени необходимо обратиться в билетную кассу.