Расписание пригородных поездов Курского направления МЖД изменится в конце августа – начале сентября в связи с укладкой бесстыкового пути на участке Люблино – Царицыно

2021-08-24 10:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Расписание пригородных поездов Курского направления МЖД изменится в конце августа – начале сентября в связи с путевыми работами на участке Люблино – Царицыно, а также демонтажем старых путепроводов на железнодорожной ветви Люблино-Сортировочное – Угрешская в районе станции Печатники.

Так, с 31 августа по 3 сентября, с 5 по 10 и с 13 по 15 сентября на перегоне Люблино – Царицыно преимущественно в ночные часы с 22:30 до 05:30 железнодорожники проведут укладку около 2 км бесстыкового пути. Новые бесстыковые, или «бархатные», пути позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума.

Кроме того, 29 августа и 5 сентября в ночное время в районе станции Печатники, на железнодорожной ветви Люблино-Сортировочное – Угрешская, связывающей Курское направление и МЦК, будут проводиться работы по демонтажу двух старых путепроводов. Данные искусственные сооружения с мая 2021 года не используются для движения поездов. Курсирование транзитных поездов дальнего следования на участке Люблино-сортировочное – Угрешская осуществляется по новым путепроводам.

Обращаем внимание пассажиров, что на время работ изменится расписание и маршруты некоторых пригородных поездов Курского направления и электричек, смежных с Рижским направлением.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

