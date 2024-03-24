Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О бесплатном проезде для родственников пострадавших и погибших в результате теракта

2024-03-24 11:32
АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») организует бесплатную перевозку в Москву и из Москвы родственников пострадавших и погибших во время трагедии в «Крокус Сити Холле».

Для оформления проездных документов нужно обратиться по специально выделенному номеру телефона: 8 (800) 250-15-20. Оператор примет обращение, уточнит все необходимые данные и оформит проездной документ. При необходимости с пассажиром свяжутся повторно.

Проверка родственных связей будет осуществляться в соответствии со списками пострадавших и погибших, опубликованными на официальных ресурсах.

