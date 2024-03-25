О пассажирских перевозках в сообщении с Белгородской областью

17:16

Холдинг «РЖД» держит на контроле ситуацию со спросом на билеты из населенных пунктов Белгородской области и при необходимости оперативно увеличивает количество вагонов для отдельных рейсов.

Также в целях обеспечения большей гибкости планирования поездок в/из Белгородской области дополнительно было принято решение о том, что пассажиры с билетами, оформленными от/до станций Белгород, Валуйки, Губкин, Новый Оскол, могут сдавать их без удержания дополнительных сборов. В том числе в полном объеме можно вернуть денежные средства за билеты, купленные по «невозвратному» тарифу.

Осуществить возврат можно как онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», так и в железнодорожных кассах.