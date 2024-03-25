Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О пассажирских перевозках в сообщении с Белгородской областью

2024-03-25 17:16
О пассажирских перевозках в сообщении с Белгородской областью
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Холдинг «РЖД» держит на контроле ситуацию со спросом на билеты из населенных пунктов Белгородской области и при необходимости оперативно увеличивает количество вагонов для отдельных рейсов.

Также в целях обеспечения большей гибкости планирования поездок в/из Белгородской области дополнительно было принято решение о том, что пассажиры с билетами, оформленными от/до станций Белгород, Валуйки, Губкин, Новый Оскол, могут сдавать их без удержания дополнительных сборов. В том числе в полном объеме можно вернуть денежные средства за билеты, купленные по «невозвратному» тарифу.

Осуществить возврат можно как онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», так и в железнодорожных кассах.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru