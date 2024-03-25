Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание поездов на Горьковской железной дороге изменится в связи с ремонтом пути на перегоне Чулково – Гороховец

2024-03-25 15:28
Работники Горьковской железной дороги проведут плановые работы по капитальному ремонту пути перегона Чулково – Гороховец во Владимирской области с 11 по 22 апреля.

В течение этого времени планируется отремонтировать почти 11 км пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с проведением работ с 11 по 22 апреля вносятся корректировки в расписание скоростных поездов «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Иваново и Нижний Новгород – Москва, а также пассажирских поездов № 35/36 Нижний Новгород – Москва, № 59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург, № 37/237 сообщением Нижний Новгород – Имеретинский Курорт, № 138/238 Кисловодск – Нижний Новгород, № 31/32 сообщением Киров – Москва, № 9/10 сообщением Москва – Владивосток, № 48/47 и № 63/64 сообщением Самара – Санкт-Петербург и других.

Горьковская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании поездов.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

