Новый туристический поезд «Две губернии» сообщением Москва – Липецк – Воронеж отправится в первый рейс 8 мая

2024-03-26 15:40
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новый туристический поезд № 921/922 «Две губернии» сообщением Москва – Липецк – Воронеж отправится с Киевского вокзала столицы в первый рейс 8 мая в 22:05. Пассажиры совершат двухдневный круиз, в ходе которого познакомятся с достопримечательностями областных центров Черноземья

За одну поездку гости Воронежа и Липецка смогут:

  • посетить молочную ферму;
  • погулять по Петровской набережной и Адмиралтейской площади Воронежа;
  • посетить знаменитый воронежский Центральный рынок;
  • узнать историю музея «Петровские корабли», посвященного зарождению в Воронеже русского военно-морского флота;
  • посетить парк «Белый колодец» с альпаками и хаски;
  • увидеть памятники Котенку с улицы Лизюкова и Белому Биму;
  • попробовать блюда русской кухни;
  • посетить Городскую управу Липецкого историко-культурного музея;
  • попробовать за чаепитием сладости в музее «Задонские угощения»;
  • посетить природный парк чудес «Кудыкина гора» и увидеть огнедышащего Змея Горыныча.

В составе поезда – двухэтажные купейные вагоны, оборудованные кондиционерами и биотуалетами, а также вагон-ресторан и вагон-душевая.

Приобрести комплексный туристический пакет или отдельные экскурсии пассажиры смогут как во время оформления билета, так и в поезде у проводника.

В 2024 году круизы на поезде «Две губернии» назначены, кроме 8 мая, на 17 мая, 20 сентября и 2 ноября. Продажа билетов открыта за 120 суток, поэтому у туристов есть возможность планировать поездки заранее, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

