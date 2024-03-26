Новый туристический поезд «Две губернии» сообщением Москва – Липецк – Воронеж отправится в первый рейс 8 мая

Новый туристический поезд № 921/922 «Две губернии» сообщением Москва – Липецк – Воронеж отправится с Киевского вокзала столицы в первый рейс 8 мая в 22:05. Пассажиры совершат двухдневный круиз, в ходе которого познакомятся с достопримечательностями областных центров Черноземья
За одну поездку гости Воронежа и Липецка смогут:
В составе поезда – двухэтажные купейные вагоны, оборудованные кондиционерами и биотуалетами, а также вагон-ресторан и вагон-душевая.
Приобрести комплексный туристический пакет или отдельные экскурсии пассажиры смогут как во время оформления билета, так и в поезде у проводника.
В 2024 году круизы на поезде «Две губернии» назначены, кроме 8 мая, на 17 мая, 20 сентября и 2 ноября. Продажа билетов открыта за 120 суток, поэтому у туристов есть возможность планировать поездки заранее, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.